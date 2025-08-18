报价部分
货币 / SPDG
SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET

40.00 USD 0.32 (0.81%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SPDG汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点39.95和高点40.00进行交易。

关注SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

SPDG新闻

常见问题解答

SPDG股票今天的价格是多少？

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET股票今天的定价为40.00。它在39.95 - 40.00范围内交易，昨天的收盘价为39.68，交易量达到5。SPDG的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET股票是否支付股息？

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET目前的价值为40.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.67%和USD。实时查看图表以跟踪SPDG走势。

如何购买SPDG股票？

您可以以40.00的当前价格购买SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET股票。订单通常设置在40.00或40.30附近，而5和0.13%显示市场活动。立即关注SPDG的实时图表更新。

如何投资SPDG股票？

投资SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET需要考虑年度范围33.15 - 40.28和当前价格40.00。许多人在以40.00或40.30下订单之前，会比较-0.30%和。实时查看SPDG价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF的最高价格是40.28。在33.15 - 40.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET的绩效。

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF（SPDG）的最低价格为33.15。将其与当前的40.00和33.15 - 40.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPDG股票是什么时候拆分的？

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.68和6.67%中可见。

日范围
39.95 40.00
年范围
33.15 40.28
前一天收盘价
39.68
开盘价
39.95
卖价
40.00
买价
40.30
最低价
39.95
最高价
40.00
交易量
5
日变化
0.81%
月变化
-0.30%
6个月变化
11.08%
年变化
6.67%
