SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET
今日SPDG汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点39.95和高点40.00进行交易。
关注SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SPDG新闻
常见问题解答
SPDG股票今天的价格是多少？
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET股票今天的定价为40.00。它在39.95 - 40.00范围内交易，昨天的收盘价为39.68，交易量达到5。SPDG的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET股票是否支付股息？
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET目前的价值为40.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.67%和USD。实时查看图表以跟踪SPDG走势。
如何购买SPDG股票？
您可以以40.00的当前价格购买SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET股票。订单通常设置在40.00或40.30附近，而5和0.13%显示市场活动。立即关注SPDG的实时图表更新。
如何投资SPDG股票？
投资SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET需要考虑年度范围33.15 - 40.28和当前价格40.00。许多人在以40.00或40.30下订单之前，会比较-0.30%和。实时查看SPDG价格图表，了解每日变化。
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF的最高价格是40.28。在33.15 - 40.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET的绩效。
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF（SPDG）的最低价格为33.15。将其与当前的40.00和33.15 - 40.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPDG股票是什么时候拆分的？
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.68和6.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.68
- 开盘价
- 39.95
- 卖价
- 40.00
- 买价
- 40.30
- 最低价
- 39.95
- 最高价
- 40.00
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- -0.30%
- 6个月变化
- 11.08%
- 年变化
- 6.67%
- 实际值
- 0.3%
- 预测值
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
- 3.0%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.0%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 0.3%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 324.368
- 预测值
- 前值
- 323.364
- 实际值
-
- 预测值
- 0.694 M
- 前值
- 0.800 M
- 实际值
-
- 预测值
- -1.0%
- 前值
- 20.5%
- 实际值
- 53.6
- 预测值
- 55.0
- 前值
- 55.0
- 实际值
- 50.3
- 预测值
- 51.2
- 前值
- 51.2
- 实际值
- 4.6%
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 4.6%
- 实际值
- 3.9%
- 预测值
- 3.7%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 548
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值