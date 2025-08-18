- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET
El tipo de cambio de SPDG de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.06, mientras que el máximo ha alcanzado 40.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPDG News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SPDG hoy?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET (SPDG) se evalúa hoy en 40.09. El instrumento se negocia dentro de 40.06 - 40.09; el cierre de ayer ha sido 40.00 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPDG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET se evalúa actualmente en 40.09. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.91% y USD. Monitoree los movimientos de SPDG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SPDG?
Puede comprar acciones de SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET (SPDG) al precio actual de 40.09. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 40.09 o 40.39, mientras que 2 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPDG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SPDG?
Invertir en SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET implica tener en cuenta el rango anual 33.15 - 40.28 y el precio actual 40.09. Muchos comparan -0.07% y 11.33% antes de colocar órdenes en 40.09 o 40.39. Estudie los cambios diarios de precios de SPDG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?
El precio más alto de SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) en el último año ha sido 40.28. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.15 - 40.28, una comparación con 40.00 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?
El precio más bajo de SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) para el año ha sido 33.15. La comparación con los actuales 40.09 y 33.15 - 40.28 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPDG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPDG?
En el pasado, SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 40.00 y 6.91% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 40.00
- Open
- 40.06
- Bid
- 40.09
- Ask
- 40.39
- Low
- 40.06
- High
- 40.09
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- -0.07%
- Cambio a 6 meses
- 11.33%
- Cambio anual
- 6.91%