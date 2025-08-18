- Übersicht
SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET
Der Wechselkurs von SPDG hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.06 bis zu einem Hoch von 40.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SPDG News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SPDG heute?
Die Aktie von SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET (SPDG) notiert heute bei 40.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 40.06 - 40.09 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.00 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von SPDG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SPDG Dividenden?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET wird derzeit mit 40.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPDG zu verfolgen.
Wie kaufe ich SPDG-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET (SPDG) zum aktuellen Kurs von 40.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.09 oder 40.39 platziert, während 2 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPDG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SPDG-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET müssen die jährliche Spanne 33.15 - 40.28 und der aktuelle Kurs 40.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.07% und 11.33%, bevor sie Orders zu 40.09 oder 40.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPDG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?
Der höchste Kurs von SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) im vergangenen Jahr lag bei 40.28. Innerhalb von 33.15 - 40.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) im Laufe des Jahres betrug 33.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.09 und der Spanne 33.15 - 40.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPDG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SPDG statt?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.00 und 6.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.00
- Eröffnung
- 40.06
- Bid
- 40.09
- Ask
- 40.39
- Tief
- 40.06
- Hoch
- 40.09
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- -0.07%
- 6-Monatsänderung
- 11.33%
- Jahresänderung
- 6.91%