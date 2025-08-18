- Aperçu
SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET
Le taux de change de SPDG a changé de 0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.95 et à un maximum de 40.00.
Suivez la dynamique SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SPDG Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SPDG aujourd'hui ?
L'action SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET est cotée à 40.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans 39.95 - 40.00, a clôturé hier à 39.68 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de SPDG présente ces mises à jour.
L'action SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET verse-t-elle des dividendes ?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET est actuellement valorisé à 40.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPDG.
Comment acheter des actions SPDG ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET au cours actuel de 40.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.00 ou de 40.30, le 5 et le 0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPDG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SPDG ?
Investir dans SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.15 - 40.28 et le prix actuel 40.00. Beaucoup comparent -0.30% et 11.08% avant de passer des ordres à 40.00 ou 40.30. Consultez le graphique du cours de SPDG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF l'année dernière était 40.28. Au cours de 33.15 - 40.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 39.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) sur l'année a été 33.15. Sa comparaison avec 40.00 et 33.15 - 40.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPDG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SPDG a-t-elle été divisée ?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 39.68 et 6.67% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 39.68
- Ouverture
- 39.95
- Bid
- 40.00
- Ask
- 40.30
- Plus Bas
- 39.95
- Plus Haut
- 40.00
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.81%
- Changement Mensuel
- -0.30%
- Changement à 6 Mois
- 11.08%
- Changement Annuel
- 6.67%
