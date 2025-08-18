- 개요
SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET
SPDG 환율이 오늘 0.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.95이고 고가는 40.00이었습니다.
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
자주 묻는 질문
오늘 SPDG 주식의 가격은?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET 주식은 당일 40.00에 가격이 책정되며 39.95 - 40.00 내에서 거래되고 어제의 종가는 39.68 였고 거래 볼륨은 5이었습니다. SPDG의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET은 현재 40.00로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 6.67% 및 USD를 지켜 봅니다. SPDG의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
SPDG 주식을 매수하는 방법은?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET의 주식을 현재 40.00의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 40.30 근처로 접수되며 5 및 0.13%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 SPDG의 업데이트를 확인해 보세요.
SPDG 주식에 투자하는 방법은?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET에 대한 투자시에는 연간 변동폭 33.15 - 40.28 및 현재 가격 40.00을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -0.30% 및 11.08%를 비교합니다. SPDG 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF 주식 최고가는?
지난해 SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF의 최고가는 40.28였습니다. 33.15 - 40.28 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 39.68와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET의 움직임을 살펴보세요.
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF 최저가는?
연중 SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG)의 최저 가격은 33.15였습니다. 현재 40.00 및 33.15 - 40.28와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. SPDG의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
SPDG 주식의 분할은 언제였는지?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 39.68 및 6.67%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 39.68
- 시가
- 39.95
- Bid
- 40.00
- Ask
- 40.30
- 저가
- 39.95
- 고가
- 40.00
- 볼륨
- 5
- 일일 변동
- 0.81%
- 월 변동
- -0.30%
- 6개월 변동
- 11.08%
- 년간 변동율
- 6.67%
- 활동
- 0.3%
- 예측값
- 훑어보기
- 0.4%
- 활동
- 0.2%
- 예측값
- 훑어보기
- 0.3%
- 활동
- 3.0%
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 3.0%
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 0.3%
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 324.368
- 예측값
- 훑어보기
- 323.364
- 활동
-
- 예측값
- 0.694 M
- 훑어보기
- 0.800 M
- 활동
-
- 예측값
- -1.0%
- 훑어보기
- 20.5%
- 활동
- 53.6
- 예측값
- 55.0
- 훑어보기
- 55.0
- 활동
- 50.3
- 예측값
- 51.2
- 훑어보기
- 51.2
- 활동
- 4.6%
- 예측값
- 4.6%
- 훑어보기
- 4.6%
- 활동
- 3.9%
- 예측값
- 3.7%
- 훑어보기
- 3.7%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 418
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 548
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기