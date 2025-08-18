КотировкиРазделы
SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET

40.09 USD 0.09 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPDG за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.06, а максимальная — 40.09.

Следите за динамикой SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SPDG

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPDG сегодня?

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET (SPDG) сегодня оценивается на уровне 40.09. Инструмент торгуется в пределах 40.06 - 40.09, вчерашнее закрытие составило 40.00, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET?

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET в настоящее время оценивается в 40.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.91% и USD. Отслеживайте движения SPDG на графике в реальном времени.

Как купить акции SPDG?

Вы можете купить акции SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET (SPDG) по текущей цене 40.09. Ордера обычно размещаются около 40.09 или 40.39, тогда как 2 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPDG?

Инвестирование в SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET предполагает учет годового диапазона 33.15 - 40.28 и текущей цены 40.09. Многие сравнивают -0.07% и 11.33% перед размещением ордеров на 40.09 или 40.39. Изучайте ежедневные изменения цены SPDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?

Самая высокая цена SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) за последний год составила 40.28. Акции заметно колебались в пределах 33.15 - 40.28, сравнение с 40.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?

Самая низкая цена SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) за год составила 33.15. Сравнение с текущими 40.09 и 33.15 - 40.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPDG?

В прошлом SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.00 и 6.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.06 40.09
Годовой диапазон
33.15 40.28
Предыдущее закрытие
40.00
Open
40.06
Bid
40.09
Ask
40.39
Low
40.06
High
40.09
Объем
2
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
-0.07%
6-месячное изменение
11.33%
Годовое изменение
6.91%
