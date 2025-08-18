- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPDG: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET
Курс SPDG за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.06, а максимальная — 40.09.
Следите за динамикой SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPDG
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPDG сегодня?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET (SPDG) сегодня оценивается на уровне 40.09. Инструмент торгуется в пределах 40.06 - 40.09, вчерашнее закрытие составило 40.00, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPDG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET?
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET в настоящее время оценивается в 40.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.91% и USD. Отслеживайте движения SPDG на графике в реальном времени.
Как купить акции SPDG?
Вы можете купить акции SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET (SPDG) по текущей цене 40.09. Ордера обычно размещаются около 40.09 или 40.39, тогда как 2 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPDG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPDG?
Инвестирование в SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET предполагает учет годового диапазона 33.15 - 40.28 и текущей цены 40.09. Многие сравнивают -0.07% и 11.33% перед размещением ордеров на 40.09 или 40.39. Изучайте ежедневные изменения цены SPDG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?
Самая высокая цена SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) за последний год составила 40.28. Акции заметно колебались в пределах 33.15 - 40.28, сравнение с 40.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF?
Самая низкая цена SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) за год составила 33.15. Сравнение с текущими 40.09 и 33.15 - 40.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPDG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPDG?
В прошлом SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.00 и 6.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.00
- Open
- 40.06
- Bid
- 40.09
- Ask
- 40.39
- Low
- 40.06
- High
- 40.09
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- -0.07%
- 6-месячное изменение
- 11.33%
- Годовое изменение
- 6.91%
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 324.368
- Прог.
- Пред.
- 323.364
- Акт.
-
- Прог.
- 0.694 млн
- Пред.
- 0.800 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -1.0%
- Пред.
- 20.5%
- Акт.
- 53.6
- Прог.
- 55.0
- Пред.
- 55.0
- Акт.
- 50.3
- Прог.
- 51.2
- Пред.
- 51.2
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 4.6%
- Акт.
- 3.9%
- Прог.
- 3.7%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 548
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.