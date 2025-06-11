FiyatlarBölümler
Dövizler / SPB
Geri dön - Hisse senetleri

SPB: Spectrum Brands Holdings Inc

52.65 USD 1.79 (3.29%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPB fiyatı bugün -3.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.45 ve Yüksek fiyatı olarak 54.75 aralığında işlem gördü.

Spectrum Brands Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPB haberleri

Günlük aralık
52.45 54.75
Yıllık aralık
50.73 96.62
Önceki kapanış
54.44
Açılış
54.50
Satış
52.65
Alış
52.95
Düşük
52.45
Yüksek
54.75
Hacim
881
Günlük değişim
-3.29%
Aylık değişim
-6.22%
6 aylık değişim
-26.33%
Yıllık değişim
-44.80%
21 Eylül, Pazar