SPB: Spectrum Brands Holdings Inc
52.65 USD 1.79 (3.29%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPB fiyatı bugün -3.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.45 ve Yüksek fiyatı olarak 54.75 aralığında işlem gördü.
Spectrum Brands Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
52.45 54.75
Yıllık aralık
50.73 96.62
- Önceki kapanış
- 54.44
- Açılış
- 54.50
- Satış
- 52.65
- Alış
- 52.95
- Düşük
- 52.45
- Yüksek
- 54.75
- Hacim
- 881
- Günlük değişim
- -3.29%
- Aylık değişim
- -6.22%
- 6 aylık değişim
- -26.33%
- Yıllık değişim
- -44.80%
21 Eylül, Pazar