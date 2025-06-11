QuotazioniSezioni
Valute / SPB
Tornare a Azioni

SPB: Spectrum Brands Holdings Inc

52.65 USD 1.79 (3.29%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPB ha avuto una variazione del -3.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.45 e ad un massimo di 54.75.

Segui le dinamiche di Spectrum Brands Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPB News

Intervallo Giornaliero
52.45 54.75
Intervallo Annuale
50.73 96.62
Chiusura Precedente
54.44
Apertura
54.50
Bid
52.65
Ask
52.95
Minimo
52.45
Massimo
54.75
Volume
881
Variazione giornaliera
-3.29%
Variazione Mensile
-6.22%
Variazione Semestrale
-26.33%
Variazione Annuale
-44.80%
20 settembre, sabato