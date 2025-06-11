通貨 / SPB
SPB: Spectrum Brands Holdings Inc
54.44 USD 1.70 (3.22%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPBの今日の為替レートは、3.22%変化しました。日中、通貨は1あたり53.23の安値と54.67の高値で取引されました。
Spectrum Brands Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
53.23 54.67
1年のレンジ
50.73 96.62
- 以前の終値
- 52.74
- 始値
- 53.26
- 買値
- 54.44
- 買値
- 54.74
- 安値
- 53.23
- 高値
- 54.67
- 出来高
- 1.157 K
- 1日の変化
- 3.22%
- 1ヶ月の変化
- -3.03%
- 6ヶ月の変化
- -23.83%
- 1年の変化
- -42.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K