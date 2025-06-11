クォートセクション
通貨 / SPB
株に戻る

SPB: Spectrum Brands Holdings Inc

54.44 USD 1.70 (3.22%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPBの今日の為替レートは、3.22%変化しました。日中、通貨は1あたり53.23の安値と54.67の高値で取引されました。

Spectrum Brands Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPB News

1日のレンジ
53.23 54.67
1年のレンジ
50.73 96.62
以前の終値
52.74
始値
53.26
買値
54.44
買値
54.74
安値
53.23
高値
54.67
出来高
1.157 K
1日の変化
3.22%
1ヶ月の変化
-3.03%
6ヶ月の変化
-23.83%
1年の変化
-42.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K