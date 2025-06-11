Divisas / SPB
SPB: Spectrum Brands Holdings Inc
52.74 USD 0.28 (0.53%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SPB de hoy ha cambiado un -0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 52.74, mientras que el máximo ha alcanzado 55.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Spectrum Brands Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
52.74 55.12
Rango anual
50.73 96.62
- Cierres anteriores
- 53.02
- Open
- 53.21
- Bid
- 52.74
- Ask
- 53.04
- Low
- 52.74
- High
- 55.12
- Volumen
- 552
- Cambio diario
- -0.53%
- Cambio mensual
- -6.06%
- Cambio a 6 meses
- -26.21%
- Cambio anual
- -44.71%
