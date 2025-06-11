货币 / SPB
SPB: Spectrum Brands Holdings Inc
53.02 USD 0.92 (1.77%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPB汇率已更改1.77%。当日，交易品种以低点51.56和高点53.18进行交易。
关注Spectrum Brands Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPB新闻
- Chewy Autoship Sales Up 15% in Q2: Have Investors Missed the Catalyst?
- Spectrum Brands: The Situation Is Not Looking Better (NYSE:SPB)
- Spectrum Brands appoints Faisal Qadir as CFO, Jeremy Smeltser to depart
- Superior Plus announces quarterly dividend of CAD $0.045 per share
- Spectrum Brands stock price target maintained at $60 by Wells Fargo
- Earnings call transcript: Spectrum Brands Q3 2025 sees stock rise despite earnings miss
- Spectrum Brands Q3 Earnings & Sales Miss on Soft Segment Performance
- SPB Sales Drop 10%
- Compared to Estimates, Spectrum (SPB) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Spectrum Brands (SPB) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Spectrum Brands Q3 2025 slides: revenue falls 10.2%, company suspends earnings guidance
- Spectrum Brands misses Q3 expectations amid tariff challenges
- Alto Ingredients (ALTO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Spectrum Brands declares quarterly dividend of $0.47 per share
- Spectrum Brands (SPB) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Kellanova (K) Lags Q2 Earnings Estimates
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.86%
- Superior Plus stock rating downgraded to Hold by TD Securities
- Are SPB's Brand Investments Enough to Spark Consistent Growth?
- Energizer Holdings: Enhancing A 6% Yield (NYSE:ENR)
- Spectrum Brands stock hits 52-week low at $51.01
- Spectrum Brands Holdings: Pain Should Be Short-Term (NYSE:SPB)
- Spectrum Brands (SPB) Stock: Waiting For Cost Control
- Spectrum Brands stock hits 52-week low at $54.54
日范围
51.56 53.18
年范围
50.73 96.62
- 前一天收盘价
- 52.10
- 开盘价
- 52.22
- 卖价
- 53.02
- 买价
- 53.32
- 最低价
- 51.56
- 最高价
- 53.18
- 交易量
- 620
- 日变化
- 1.77%
- 月变化
- -5.56%
- 6个月变化
- -25.82%
- 年变化
- -44.41%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值