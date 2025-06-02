Валюты / SPB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPB: Spectrum Brands Holdings Inc
53.02 USD 0.92 (1.77%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPB за сегодня изменился на 1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.56, а максимальная — 53.18.
Следите за динамикой Spectrum Brands Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPB
- Spectrum Brands: The Situation Is Not Looking Better (NYSE:SPB)
- Spectrum Brands appoints Faisal Qadir as CFO, Jeremy Smeltser to depart
- Superior Plus announces quarterly dividend of CAD $0.045 per share
- Spectrum Brands stock price target maintained at $60 by Wells Fargo
- Earnings call transcript: Spectrum Brands Q3 2025 sees stock rise despite earnings miss
- Spectrum Brands Q3 Earnings & Sales Miss on Soft Segment Performance
- SPB Sales Drop 10%
- Compared to Estimates, Spectrum (SPB) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Spectrum Brands (SPB) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Spectrum Brands Q3 2025 slides: revenue falls 10.2%, company suspends earnings guidance
- Spectrum Brands misses Q3 expectations amid tariff challenges
- Alto Ingredients (ALTO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Spectrum Brands declares quarterly dividend of $0.47 per share
- Spectrum Brands (SPB) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Kellanova (K) Lags Q2 Earnings Estimates
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.86%
- Superior Plus stock rating downgraded to Hold by TD Securities
- Are SPB's Brand Investments Enough to Spark Consistent Growth?
- Energizer Holdings: Enhancing A 6% Yield (NYSE:ENR)
- Spectrum Brands stock hits 52-week low at $51.01
- Spectrum Brands Holdings: Pain Should Be Short-Term (NYSE:SPB)
- Spectrum Brands (SPB) Stock: Waiting For Cost Control
- Spectrum Brands stock hits 52-week low at $54.54
- Spectrum Brands stock hits 52-week low at $56.44 amid market challenges
Дневной диапазон
51.56 53.18
Годовой диапазон
50.73 96.62
- Предыдущее закрытие
- 52.10
- Open
- 52.22
- Bid
- 53.02
- Ask
- 53.32
- Low
- 51.56
- High
- 53.18
- Объем
- 620
- Дневное изменение
- 1.77%
- Месячное изменение
- -5.56%
- 6-месячное изменение
- -25.82%
- Годовое изменение
- -44.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.