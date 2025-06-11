Moedas / SPB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SPB: Spectrum Brands Holdings Inc
54.19 USD 1.45 (2.75%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPB para hoje mudou para 2.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.23 e o mais alto foi 54.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Spectrum Brands Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPB Notícias
- Chewy Autoship Sales Up 15% in Q2: Have Investors Missed the Catalyst?
- Spectrum Brands: The Situation Is Not Looking Better (NYSE:SPB)
- Spectrum Brands appoints Faisal Qadir as CFO, Jeremy Smeltser to depart
- Superior Plus announces quarterly dividend of CAD $0.045 per share
- Spectrum Brands stock price target maintained at $60 by Wells Fargo
- Earnings call transcript: Spectrum Brands Q3 2025 sees stock rise despite earnings miss
- Spectrum Brands Q3 Earnings & Sales Miss on Soft Segment Performance
- SPB Sales Drop 10%
- Compared to Estimates, Spectrum (SPB) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Spectrum Brands (SPB) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Spectrum Brands Q3 2025 slides: revenue falls 10.2%, company suspends earnings guidance
- Spectrum Brands misses Q3 expectations amid tariff challenges
- Alto Ingredients (ALTO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Spectrum Brands declares quarterly dividend of $0.47 per share
- Spectrum Brands (SPB) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Kellanova (K) Lags Q2 Earnings Estimates
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.86%
- Superior Plus stock rating downgraded to Hold by TD Securities
- Are SPB's Brand Investments Enough to Spark Consistent Growth?
- Energizer Holdings: Enhancing A 6% Yield (NYSE:ENR)
- Spectrum Brands stock hits 52-week low at $51.01
- Spectrum Brands Holdings: Pain Should Be Short-Term (NYSE:SPB)
- Spectrum Brands (SPB) Stock: Waiting For Cost Control
- Spectrum Brands stock hits 52-week low at $54.54
Faixa diária
53.23 54.19
Faixa anual
50.73 96.62
- Fechamento anterior
- 52.74
- Open
- 53.26
- Bid
- 54.19
- Ask
- 54.49
- Low
- 53.23
- High
- 54.19
- Volume
- 161
- Mudança diária
- 2.75%
- Mudança mensal
- -3.47%
- Mudança de 6 meses
- -24.18%
- Mudança anual
- -43.19%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh