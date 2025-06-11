Währungen / SPB
SPB: Spectrum Brands Holdings Inc
53.91 USD 0.53 (0.97%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPB hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.85 bis zu einem Hoch von 54.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spectrum Brands Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
53.85 54.52
Jahresspanne
50.73 96.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.44
- Eröffnung
- 54.50
- Bid
- 53.91
- Ask
- 54.21
- Tief
- 53.85
- Hoch
- 54.52
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -0.97%
- Monatsänderung
- -3.97%
- 6-Monatsänderung
- -24.57%
- Jahresänderung
- -43.48%
