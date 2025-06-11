Devises / SPB
SPB: Spectrum Brands Holdings Inc
52.65 USD 1.79 (3.29%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SPB a changé de -3.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.45 et à un maximum de 54.75.
Suivez la dynamique Spectrum Brands Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SPB Nouvelles
- Chewy Autoship Sales Up 15% in Q2: Have Investors Missed the Catalyst?
- Spectrum Brands: The Situation Is Not Looking Better (NYSE:SPB)
- Spectrum Brands appoints Faisal Qadir as CFO, Jeremy Smeltser to depart
- Superior Plus announces quarterly dividend of CAD $0.045 per share
- Spectrum Brands stock price target maintained at $60 by Wells Fargo
- Earnings call transcript: Spectrum Brands Q3 2025 sees stock rise despite earnings miss
- Spectrum Brands Q3 Earnings & Sales Miss on Soft Segment Performance
- SPB Sales Drop 10%
- Compared to Estimates, Spectrum (SPB) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Spectrum Brands (SPB) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Spectrum Brands Q3 2025 slides: revenue falls 10.2%, company suspends earnings guidance
- Spectrum Brands misses Q3 expectations amid tariff challenges
- Alto Ingredients (ALTO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Spectrum Brands declares quarterly dividend of $0.47 per share
- Spectrum Brands (SPB) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Kellanova (K) Lags Q2 Earnings Estimates
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.86%
- Superior Plus stock rating downgraded to Hold by TD Securities
- Are SPB's Brand Investments Enough to Spark Consistent Growth?
- Energizer Holdings: Enhancing A 6% Yield (NYSE:ENR)
- Spectrum Brands stock hits 52-week low at $51.01
- Spectrum Brands Holdings: Pain Should Be Short-Term (NYSE:SPB)
- Spectrum Brands (SPB) Stock: Waiting For Cost Control
- Spectrum Brands stock hits 52-week low at $54.54
Range quotidien
52.45 54.75
Range Annuel
50.73 96.62
- Clôture Précédente
- 54.44
- Ouverture
- 54.50
- Bid
- 52.65
- Ask
- 52.95
- Plus Bas
- 52.45
- Plus Haut
- 54.75
- Volume
- 881
- Changement quotidien
- -3.29%
- Changement Mensuel
- -6.22%
- Changement à 6 Mois
- -26.33%
- Changement Annuel
- -44.80%
