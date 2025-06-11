시세섹션
통화 / SPB
주식로 돌아가기

SPB: Spectrum Brands Holdings Inc

52.65 USD 1.79 (3.29%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SPB 환율이 오늘 -3.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.45이고 고가는 54.75이었습니다.

Spectrum Brands Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPB News

일일 변동 비율
52.45 54.75
년간 변동
50.73 96.62
이전 종가
54.44
시가
54.50
Bid
52.65
Ask
52.95
저가
52.45
고가
54.75
볼륨
881
일일 변동
-3.29%
월 변동
-6.22%
6개월 변동
-26.33%
년간 변동율
-44.80%
20 9월, 토요일