통화 / SPB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SPB: Spectrum Brands Holdings Inc
52.65 USD 1.79 (3.29%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SPB 환율이 오늘 -3.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.45이고 고가는 54.75이었습니다.
Spectrum Brands Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPB News
- Chewy Autoship Sales Up 15% in Q2: Have Investors Missed the Catalyst?
- Spectrum Brands: The Situation Is Not Looking Better (NYSE:SPB)
- Spectrum Brands appoints Faisal Qadir as CFO, Jeremy Smeltser to depart
- Superior Plus announces quarterly dividend of CAD $0.045 per share
- Spectrum Brands stock price target maintained at $60 by Wells Fargo
- Earnings call transcript: Spectrum Brands Q3 2025 sees stock rise despite earnings miss
- Spectrum Brands Q3 Earnings & Sales Miss on Soft Segment Performance
- SPB Sales Drop 10%
- Compared to Estimates, Spectrum (SPB) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Spectrum Brands (SPB) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Spectrum Brands Q3 2025 slides: revenue falls 10.2%, company suspends earnings guidance
- Spectrum Brands misses Q3 expectations amid tariff challenges
- Alto Ingredients (ALTO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Spectrum Brands declares quarterly dividend of $0.47 per share
- Spectrum Brands (SPB) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Kellanova (K) Lags Q2 Earnings Estimates
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.86%
- Superior Plus stock rating downgraded to Hold by TD Securities
- Are SPB's Brand Investments Enough to Spark Consistent Growth?
- Energizer Holdings: Enhancing A 6% Yield (NYSE:ENR)
- Spectrum Brands stock hits 52-week low at $51.01
- Spectrum Brands Holdings: Pain Should Be Short-Term (NYSE:SPB)
- Spectrum Brands (SPB) Stock: Waiting For Cost Control
- Spectrum Brands stock hits 52-week low at $54.54
일일 변동 비율
52.45 54.75
년간 변동
50.73 96.62
- 이전 종가
- 54.44
- 시가
- 54.50
- Bid
- 52.65
- Ask
- 52.95
- 저가
- 52.45
- 고가
- 54.75
- 볼륨
- 881
- 일일 변동
- -3.29%
- 월 변동
- -6.22%
- 6개월 변동
- -26.33%
- 년간 변동율
- -44.80%
20 9월, 토요일