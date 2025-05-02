Dövizler / SOPA
SOPA: Society Pass Incorporated
1.15 USD 0.09 (7.26%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SOPA fiyatı bugün -7.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.15 ve Yüksek fiyatı olarak 1.24 aralığında işlem gördü.
Society Pass Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOPA haberleri
- Society Pass regains Nasdaq compliance after meeting equity rule
- Society Pass regains compliance with Nasdaq equity rule, enters monitoring period
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Climb Global Solutions (CLMB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Society Pass estimates stockholders’ equity above Nasdaq minimum
- society pass increases authorized common stock to 50 million shares
Günlük aralık
1.15 1.24
Yıllık aralık
0.65 6.75
- Önceki kapanış
- 1.24
- Açılış
- 1.24
- Satış
- 1.15
- Alış
- 1.45
- Düşük
- 1.15
- Yüksek
- 1.24
- Hacim
- 80
- Günlük değişim
- -7.26%
- Aylık değişim
- -11.54%
- 6 aylık değişim
- 26.37%
- Yıllık değişim
- 23.66%
21 Eylül, Pazar