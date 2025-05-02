Moedas / SOPA
SOPA: Society Pass Incorporated
1.24 USD 0.05 (4.20%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOPA para hoje mudou para 4.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.12 e o mais alto foi 1.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Society Pass Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOPA Notícias
- Society Pass regains Nasdaq compliance after meeting equity rule
- Society Pass regains compliance with Nasdaq equity rule, enters monitoring period
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Alithya Group (ALYAF) Beats Q1 Earnings Estimates
- Rackspace (RXT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Conduent (CNDT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Climb Global Solutions (CLMB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Society Pass estimates stockholders’ equity above Nasdaq minimum
- society pass increases authorized common stock to 50 million shares
- Ascendiant Capital Markets: Society Pass Inc (Nasdaq: SOPA) 1Q 2025 Sees Growth Over the Next Year with 2 IPOs Providing Key Catalysts in 2025
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
Faixa diária
1.12 1.25
Faixa anual
0.65 6.75
- Fechamento anterior
- 1.19
- Open
- 1.20
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Low
- 1.12
- High
- 1.25
- Volume
- 185
- Mudança diária
- 4.20%
- Mudança mensal
- -4.62%
- Mudança de 6 meses
- 36.26%
- Mudança anual
- 33.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh