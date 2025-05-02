通貨 / SOPA
SOPA: Society Pass Incorporated
1.24 USD 0.05 (4.20%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOPAの今日の為替レートは、4.20%変化しました。日中、通貨は1あたり1.12の安値と1.25の高値で取引されました。
Society Pass Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SOPA News
- Society Pass regains Nasdaq compliance after meeting equity rule
- Society Pass regains compliance with Nasdaq equity rule, enters monitoring period
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Climb Global Solutions (CLMB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Society Pass estimates stockholders’ equity above Nasdaq minimum
- society pass increases authorized common stock to 50 million shares
- Ascendiant Capital Markets: Society Pass Inc (Nasdaq: SOPA) 1Q 2025 Sees Growth Over the Next Year with 2 IPOs Providing Key Catalysts in 2025
1日のレンジ
1.12 1.25
1年のレンジ
0.65 6.75
- 以前の終値
- 1.19
- 始値
- 1.20
- 買値
- 1.24
- 買値
- 1.54
- 安値
- 1.12
- 高値
- 1.25
- 出来高
- 185
- 1日の変化
- 4.20%
- 1ヶ月の変化
- -4.62%
- 6ヶ月の変化
- 36.26%
- 1年の変化
- 33.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K