SOPA: Society Pass Incorporated
1.15 USD 0.09 (7.26%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SOPA 환율이 오늘 -7.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.15이고 고가는 1.24이었습니다.
Society Pass Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOPA News
- Society Pass regains Nasdaq compliance after meeting equity rule
- Society Pass regains compliance with Nasdaq equity rule, enters monitoring period
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Climb Global Solutions (CLMB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Society Pass estimates stockholders’ equity above Nasdaq minimum
- society pass increases authorized common stock to 50 million shares
- Ascendiant Capital Markets: Society Pass Inc (Nasdaq: SOPA) 1Q 2025 Sees Growth Over the Next Year with 2 IPOs Providing Key Catalysts in 2025
일일 변동 비율
1.15 1.24
년간 변동
0.65 6.75
- 이전 종가
- 1.24
- 시가
- 1.24
- Bid
- 1.15
- Ask
- 1.45
- 저가
- 1.15
- 고가
- 1.24
- 볼륨
- 80
- 일일 변동
- -7.26%
- 월 변동
- -11.54%
- 6개월 변동
- 26.37%
- 년간 변동율
- 23.66%
20 9월, 토요일