Valute / SOPA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SOPA: Society Pass Incorporated
1.15 USD 0.09 (7.26%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOPA ha avuto una variazione del -7.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.15 e ad un massimo di 1.24.
Segui le dinamiche di Society Pass Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOPA News
- Society Pass regains Nasdaq compliance after meeting equity rule
- Society Pass regains compliance with Nasdaq equity rule, enters monitoring period
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Alithya Group (ALYAF) Beats Q1 Earnings Estimates
- Rackspace (RXT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Conduent (CNDT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Climb Global Solutions (CLMB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Society Pass estimates stockholders’ equity above Nasdaq minimum
- society pass increases authorized common stock to 50 million shares
- Ascendiant Capital Markets: Society Pass Inc (Nasdaq: SOPA) 1Q 2025 Sees Growth Over the Next Year with 2 IPOs Providing Key Catalysts in 2025
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
Intervallo Giornaliero
1.15 1.24
Intervallo Annuale
0.65 6.75
- Chiusura Precedente
- 1.24
- Apertura
- 1.24
- Bid
- 1.15
- Ask
- 1.45
- Minimo
- 1.15
- Massimo
- 1.24
- Volume
- 80
- Variazione giornaliera
- -7.26%
- Variazione Mensile
- -11.54%
- Variazione Semestrale
- 26.37%
- Variazione Annuale
- 23.66%
21 settembre, domenica