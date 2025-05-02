Währungen / SOPA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SOPA: Society Pass Incorporated
1.19 USD 0.05 (4.03%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOPA hat sich für heute um -4.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.17 bis zu einem Hoch von 1.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Society Pass Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOPA News
- Society Pass regains Nasdaq compliance after meeting equity rule
- Society Pass regains compliance with Nasdaq equity rule, enters monitoring period
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Alithya Group (ALYAF) Beats Q1 Earnings Estimates
- Rackspace (RXT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Conduent (CNDT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Climb Global Solutions (CLMB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Society Pass estimates stockholders’ equity above Nasdaq minimum
- society pass increases authorized common stock to 50 million shares
- Ascendiant Capital Markets: Society Pass Inc (Nasdaq: SOPA) 1Q 2025 Sees Growth Over the Next Year with 2 IPOs Providing Key Catalysts in 2025
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
Tagesspanne
1.17 1.24
Jahresspanne
0.65 6.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.24
- Eröffnung
- 1.24
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Tief
- 1.17
- Hoch
- 1.24
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- -4.03%
- Monatsänderung
- -8.46%
- 6-Monatsänderung
- 30.77%
- Jahresänderung
- 27.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K