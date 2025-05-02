货币 / SOPA
SOPA: Society Pass Incorporated
1.19 USD 0.03 (2.46%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SOPA汇率已更改-2.46%。当日，交易品种以低点1.19和高点1.21进行交易。
关注Society Pass Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SOPA新闻
日范围
1.19 1.21
年范围
0.65 6.75
- 前一天收盘价
- 1.22
- 开盘价
- 1.20
- 卖价
- 1.19
- 买价
- 1.49
- 最低价
- 1.19
- 最高价
- 1.21
- 交易量
- 40
- 日变化
- -2.46%
- 月变化
- -8.46%
- 6个月变化
- 30.77%
- 年变化
- 27.96%
