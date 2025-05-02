Валюты / SOPA
SOPA: Society Pass Incorporated
1.22 USD 0.01 (0.83%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOPA за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.18, а максимальная — 1.22.
Следите за динамикой Society Pass Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SOPA
- Society Pass regains Nasdaq compliance after meeting equity rule
- Society Pass regains compliance with Nasdaq equity rule, enters monitoring period
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Climb Global Solutions (CLMB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Society Pass estimates stockholders’ equity above Nasdaq minimum
- society pass increases authorized common stock to 50 million shares
Дневной диапазон
1.18 1.22
Годовой диапазон
0.65 6.75
- Предыдущее закрытие
- 1.21
- Open
- 1.18
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Low
- 1.18
- High
- 1.22
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- -6.15%
- 6-месячное изменение
- 34.07%
- Годовое изменение
- 31.18%
