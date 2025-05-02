Devises / SOPA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SOPA: Society Pass Incorporated
1.15 USD 0.09 (7.26%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SOPA a changé de -7.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.15 et à un maximum de 1.24.
Suivez la dynamique Society Pass Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOPA Nouvelles
- Society Pass regains Nasdaq compliance after meeting equity rule
- Society Pass regains compliance with Nasdaq equity rule, enters monitoring period
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Alithya Group (ALYAF) Beats Q1 Earnings Estimates
- Rackspace (RXT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Conduent (CNDT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Climb Global Solutions (CLMB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Society Pass estimates stockholders’ equity above Nasdaq minimum
- society pass increases authorized common stock to 50 million shares
- Ascendiant Capital Markets: Society Pass Inc (Nasdaq: SOPA) 1Q 2025 Sees Growth Over the Next Year with 2 IPOs Providing Key Catalysts in 2025
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
Range quotidien
1.15 1.24
Range Annuel
0.65 6.75
- Clôture Précédente
- 1.24
- Ouverture
- 1.24
- Bid
- 1.15
- Ask
- 1.45
- Plus Bas
- 1.15
- Plus Haut
- 1.24
- Volume
- 80
- Changement quotidien
- -7.26%
- Changement Mensuel
- -11.54%
- Changement à 6 Mois
- 26.37%
- Changement Annuel
- 23.66%
20 septembre, samedi