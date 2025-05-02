Divisas / SOPA
SOPA: Society Pass Incorporated
1.19 USD 0.03 (2.46%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SOPA de hoy ha cambiado un -2.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.19, mientras que el máximo ha alcanzado 1.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Society Pass Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOPA News
- Society Pass regains Nasdaq compliance after meeting equity rule
- Society Pass regains compliance with Nasdaq equity rule, enters monitoring period
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Climb Global Solutions (CLMB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Society Pass estimates stockholders’ equity above Nasdaq minimum
- society pass increases authorized common stock to 50 million shares
Rango diario
1.19 1.21
Rango anual
0.65 6.75
- Cierres anteriores
- 1.22
- Open
- 1.20
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Low
- 1.19
- High
- 1.21
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- -2.46%
- Cambio mensual
- -8.46%
- Cambio a 6 meses
- 30.77%
- Cambio anual
- 27.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B