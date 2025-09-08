FiyatlarBölümler
SNY: Sanofi - American Depositary Shares

47.64 USD 0.04 (0.08%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SNY fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.25 ve Yüksek fiyatı olarak 47.92 aralığında işlem gördü.

Sanofi - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
47.25 47.92
Yıllık aralık
44.73 59.73
Önceki kapanış
47.68
Açılış
47.52
Satış
47.64
Alış
47.94
Düşük
47.25
Yüksek
47.92
Hacim
6.181 K
Günlük değişim
-0.08%
Aylık değişim
-4.09%
6 aylık değişim
-14.16%
Yıllık değişim
-17.29%
