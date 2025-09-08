QuotazioniSezioni
SNY
SNY: Sanofi - American Depositary Shares

47.64 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SNY ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.25 e ad un massimo di 47.92.

Intervallo Giornaliero
47.25 47.92
Intervallo Annuale
44.73 59.73
Chiusura Precedente
47.68
Apertura
47.52
Bid
47.64
Ask
47.94
Minimo
47.25
Massimo
47.92
Volume
6.181 K
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
-4.09%
Variazione Semestrale
-14.16%
Variazione Annuale
-17.29%
20 settembre, sabato