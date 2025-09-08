Valute / SNY
SNY: Sanofi - American Depositary Shares
47.64 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNY ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.25 e ad un massimo di 47.92.
Segui le dinamiche di Sanofi - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
47.25 47.92
Intervallo Annuale
44.73 59.73
- Chiusura Precedente
- 47.68
- Apertura
- 47.52
- Bid
- 47.64
- Ask
- 47.94
- Minimo
- 47.25
- Massimo
- 47.92
- Volume
- 6.181 K
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- -4.09%
- Variazione Semestrale
- -14.16%
- Variazione Annuale
- -17.29%
20 settembre, sabato