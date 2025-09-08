通貨 / SNY
SNY: Sanofi - American Depositary Shares
47.68 USD 0.71 (1.51%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNYの今日の為替レートは、1.51%変化しました。日中、通貨は1あたり47.01の安値と47.73の高値で取引されました。
Sanofi - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SNY News
ジェフリーズ、Nektar Therapeuticsの目標株価をRezpegデータに基づき99ドルに引き上げ
- Jefferies raises Nektar Therapeutics stock price target to $99 on Rezpeg data
Rigel Gains 77% in 3 Months: Is This an Indication to Buy the Stock?
スティーフェル、ニューリックス株に「買い」評価を維持、目標株価35ドルを据え置き
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, maintains $35 price target
リジェネロンのガレトスマブ、FOP患者の骨病変を90%以上減少
バークレイズ、キメラ・セラピューティクスの株式をオーバーウェイト評価で開始
- Barclays initiates coverage on Kymera Therapeutics stock with Overweight rating
Kymera initiated at Outperform on potential of lead skin drug
How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
REGN Loses 21.1% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Sock?
パイパー・サンドラー、ネクター・セラピューティクス株に対するオーバーウェイト評価を維持
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Nektar Therapeutics stock
What's Going On With AstraZeneca Stock Monday? - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), Eli Lilly (NYSE:LLY), Sanofi (NASDAQ:SNY)
What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
ゴールドマン・サックス、Vaxcyte株を「中立」評価で新規カバレッジ開始
- Goldman Sachs initiates Vaxcyte stock coverage with Neutral rating
SNY's Gene Therapy Candidate for Eye Disease Gets FDA Fast Track Tag
Can Tavalisse Drive Rigel's Growth Through the Rest of 2025?
Jefferies raises Dianthus Therapeutics stock price target to $66 on positive data
Nektar Therapeutics CEO sells $430k in stock
Nektar Therapeutics chief R&D officer sells $57,692 in stock
Why Dianthus Therapeutics, Up 47% In Four Weeks, Just Surged Again
NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
1日のレンジ
47.01 47.73
1年のレンジ
44.73 59.73
- 以前の終値
- 46.97
- 始値
- 47.20
- 買値
- 47.68
- 買値
- 47.98
- 安値
- 47.01
- 高値
- 47.73
- 出来高
- 4.948 K
- 1日の変化
- 1.51%
- 1ヶ月の変化
- -4.01%
- 6ヶ月の変化
- -14.09%
- 1年の変化
- -17.22%
