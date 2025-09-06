Devises / SNY
SNY: Sanofi - American Depositary Shares
47.64 USD 0.04 (0.08%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SNY a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.25 et à un maximum de 47.92.
Suivez la dynamique Sanofi - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SNY Nouvelles
Range quotidien
47.25 47.92
Range Annuel
44.73 59.73
- Clôture Précédente
- 47.68
- Ouverture
- 47.52
- Bid
- 47.64
- Ask
- 47.94
- Plus Bas
- 47.25
- Plus Haut
- 47.92
- Volume
- 6.181 K
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- -4.09%
- Changement à 6 Mois
- -14.16%
- Changement Annuel
- -17.29%
20 septembre, samedi