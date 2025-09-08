Divisas / SNY
SNY: Sanofi - American Depositary Shares
46.97 USD 0.11 (0.23%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SNY de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.81, mientras que el máximo ha alcanzado 47.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sanofi - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
46.81 47.32
Rango anual
44.73 59.73
- Cierres anteriores
- 46.86
- Open
- 46.91
- Bid
- 46.97
- Ask
- 47.27
- Low
- 46.81
- High
- 47.32
- Volumen
- 6.071 K
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- -5.44%
- Cambio a 6 meses
- -15.37%
- Cambio anual
- -18.45%
