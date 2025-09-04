Currencies / SNY
SNY: Sanofi - American Depositary Shares
47.01 USD 0.40 (0.86%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
SNY exchange rate has changed by 0.86% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 46.50 and at a high of 47.07.
Follow Sanofi - American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
46.50 47.07
Year Range
44.73 59.73
- Previous Close
- 46.61
- Open
- 46.61
- Bid
- 47.01
- Ask
- 47.31
- Low
- 46.50
- High
- 47.07
- Volume
- 1.969 K
- Daily Change
- 0.86%
- Month Change
- -5.36%
- 6 Months Change
- -15.30%
- Year Change
- -18.39%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%