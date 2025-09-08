Moedas / SNY
SNY: Sanofi - American Depositary Shares
46.97 USD 0.11 (0.23%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNY para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.81 e o mais alto foi 47.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Sanofi - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SNY Notícias
- Stifel reitera recomendação de compra para ações da Nurix, mantém preço-alvo de US$ 35
- Garetosmab da Regeneron mostra redução de 90% nas lesões ósseas em pacientes com FOP
- Barclays inicia cobertura da Kymera Therapeutics com classificação acima da média
- Kymera iniciada com classificação Outperform pelo potencial de medicamento para pele
- What's Going On With AstraZeneca Stock Monday? - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), Eli Lilly (NYSE:LLY), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Goldman Sachs inicia cobertura da Vaxcyte com classificação Neutra
- SNY's Gene Therapy Candidate for Eye Disease Gets FDA Fast Track Tag
Faixa diária
46.81 47.32
Faixa anual
44.73 59.73
- Fechamento anterior
- 46.86
- Open
- 46.91
- Bid
- 46.97
- Ask
- 47.27
- Low
- 46.81
- High
- 47.32
- Volume
- 6.071 K
- Mudança diária
- 0.23%
- Mudança mensal
- -5.44%
- Mudança de 6 meses
- -15.37%
- Mudança anual
- -18.45%
