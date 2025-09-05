货币 / SNY
SNY: Sanofi - American Depositary Shares
46.86 USD 0.25 (0.54%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNY汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点46.50和高点47.08进行交易。
关注Sanofi - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNY新闻
- 再生元的garetosmab在FOP患者中显示90%骨病变减少
- Barclays 对 Kymera Therapeutics 股票启动覆盖，给予增持评级
- Barclays initiates coverage on Kymera Therapeutics stock with Overweight rating
- Kymera initiated at Outperform on potential of lead skin drug
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- REGN Loses 21.1% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Sock?
- Piper Sandler重申Nektar Therapeutics股票评级为"增持"
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Nektar Therapeutics stock
- What's Going On With AstraZeneca Stock Monday? - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), Eli Lilly (NYSE:LLY), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- 高盛对Vaxcyte股票启动覆盖，给予中性评级
- Goldman Sachs initiates Vaxcyte stock coverage with Neutral rating
- SNY's Gene Therapy Candidate for Eye Disease Gets FDA Fast Track Tag
- Can Tavalisse Drive Rigel's Growth Through the Rest of 2025?
- Jefferies raises Dianthus Therapeutics stock price target to $66 on positive data
- Nektar Therapeutics CEO sells $430k in stock
- Nektar Therapeutics chief R&D officer sells $57,692 in stock
- Why Dianthus Therapeutics, Up 47% In Four Weeks, Just Surged Again
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Morgan Stanley upgrades Sanofi stock rating to Overweight on growth outlook
- Sanofi Stock (SNY) Revives after Trial Miss as Analyst Hails ‘Buying Opportunity’ - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
日范围
46.50 47.08
年范围
44.73 59.73
- 前一天收盘价
- 46.61
- 开盘价
- 46.61
- 卖价
- 46.86
- 买价
- 47.16
- 最低价
- 46.50
- 最高价
- 47.08
- 交易量
- 4.115 K
- 日变化
- 0.54%
- 月变化
- -5.66%
- 6个月变化
- -15.57%
- 年变化
- -18.65%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值