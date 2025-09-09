통화 / SNY
SNY: Sanofi - American Depositary Shares
47.64 USD 0.04 (0.08%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SNY 환율이 오늘 -0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 47.25이고 고가는 47.92이었습니다.
Sanofi - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SNY News
- 제퍼리스, 넥타테라퓨틱스 목표 주가 99달러로 상향 조정
- Jefferies raises Nektar Therapeutics stock price target to $99 on Rezpeg data
- Rigel Gains 77% in 3 Months: Is This an Indication to Buy the Stock?
- 넥타, 아토피 피부염 치료제 2b상 긍정적 결과 발표
- 스티펠, Nurix 주식에 ’매수’ 등급 재확인, 목표 주가 35달러 유지
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, maintains $35 price target
- Regeneron, FOP 환자 대상 임상서 뼈 병변 90% 감소 효과
- 바클레이즈, 키메라 테라퓨틱스에 ’비중확대’ 등급 제시
- Barclays initiates coverage on Kymera Therapeutics stock with Overweight rating
- 키메라, 주요 피부 약물 잠재력으로 ’아웃퍼폼’ 등급 시작
- Kymera initiated at Outperform on potential of lead skin drug
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- REGN Loses 21.1% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Sock?
- 파이퍼 샌들러, 넥타테라퓨틱스에 ’비중확대’ 투자의견 유지
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Nektar Therapeutics stock
- What's Going On With AstraZeneca Stock Monday? - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), Eli Lilly (NYSE:LLY), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- 골드만삭스, Vaxcyte에 ’중립’ 투자의견 제시
- Goldman Sachs initiates Vaxcyte stock coverage with Neutral rating
- SNY's Gene Therapy Candidate for Eye Disease Gets FDA Fast Track Tag
- Can Tavalisse Drive Rigel's Growth Through the Rest of 2025?
- Jefferies raises Dianthus Therapeutics stock price target to $66 on positive data
- Nektar Therapeutics CEO sells $430k in stock
- Nektar Therapeutics chief R&D officer sells $57,692 in stock
일일 변동 비율
47.25 47.92
년간 변동
44.73 59.73
- 이전 종가
- 47.68
- 시가
- 47.52
- Bid
- 47.64
- Ask
- 47.94
- 저가
- 47.25
- 고가
- 47.92
- 볼륨
- 6.181 K
- 일일 변동
- -0.08%
- 월 변동
- -4.09%
- 6개월 변동
- -14.16%
- 년간 변동율
- -17.29%
