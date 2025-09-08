Währungen / SNY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SNY: Sanofi - American Depositary Shares
47.68 USD 0.71 (1.51%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNY hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.01 bis zu einem Hoch von 47.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sanofi - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNY News
- Jefferies raises Nektar Therapeutics stock price target to $99 on Rezpeg data
- Rigel Gains 77% in 3 Months: Is This an Indication to Buy the Stock?
- Stifel bekräftigt Kaufempfehlung für Nurix und sieht erhebliches Potenzial in der IAI-Pipeline
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, maintains $35 price target
- Regeneron: Garetosmab reduziert Knochenläsionen bei FOP-Patienten um 90 %
- Barclays initiates coverage on Kymera Therapeutics stock with Overweight rating
- Kymera initiated at Outperform on potential of lead skin drug
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- REGN Loses 21.1% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Sock?
- Piper Sandler bestätigt "Overweight"-Rating für Nektar Therapeutics
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Nektar Therapeutics stock
- What's Going On With AstraZeneca Stock Monday? - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), Eli Lilly (NYSE:LLY), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Goldman Sachs initiates Vaxcyte stock coverage with Neutral rating
- SNY's Gene Therapy Candidate for Eye Disease Gets FDA Fast Track Tag
- Can Tavalisse Drive Rigel's Growth Through the Rest of 2025?
- Jefferies hebt Kursziel für Dianthus Therapeutics nach positiven Studiendaten auf 66 US-Dollar an
- Jefferies raises Dianthus Therapeutics stock price target to $66 on positive data
- Nektar Therapeutics CEO sells $430k in stock
- Nektar Therapeutics chief R&D officer sells $57,692 in stock
- Why Dianthus Therapeutics, Up 47% In Four Weeks, Just Surged Again
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
Tagesspanne
47.01 47.73
Jahresspanne
44.73 59.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.97
- Eröffnung
- 47.20
- Bid
- 47.68
- Ask
- 47.98
- Tief
- 47.01
- Hoch
- 47.73
- Volumen
- 4.948 K
- Tagesänderung
- 1.51%
- Monatsänderung
- -4.01%
- 6-Monatsänderung
- -14.09%
- Jahresänderung
- -17.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K