SNY: Sanofi - American Depositary Shares

47.68 USD 0.71 (1.51%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNY hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.01 bis zu einem Hoch von 47.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sanofi - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
47.01 47.73
Jahresspanne
44.73 59.73
Vorheriger Schlusskurs
46.97
Eröffnung
47.20
Bid
47.68
Ask
47.98
Tief
47.01
Hoch
47.73
Volumen
4.948 K
Tagesänderung
1.51%
Monatsänderung
-4.01%
6-Monatsänderung
-14.09%
Jahresänderung
-17.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K