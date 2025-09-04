КотировкиРазделы
Валюты / SNY
Назад в Рынок акций США

SNY: Sanofi - American Depositary Shares

46.86 USD 0.25 (0.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SNY за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.50, а максимальная — 47.08.

Следите за динамикой Sanofi - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SNY

Дневной диапазон
46.50 47.08
Годовой диапазон
44.73 59.73
Предыдущее закрытие
46.61
Open
46.61
Bid
46.86
Ask
47.16
Low
46.50
High
47.08
Объем
4.115 K
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
-5.66%
6-месячное изменение
-15.57%
Годовое изменение
-18.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.