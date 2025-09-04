Валюты / SNY
SNY: Sanofi - American Depositary Shares
46.86 USD 0.25 (0.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNY за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.50, а максимальная — 47.08.
Следите за динамикой Sanofi - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
46.50 47.08
Годовой диапазон
44.73 59.73
- Предыдущее закрытие
- 46.61
- Open
- 46.61
- Bid
- 46.86
- Ask
- 47.16
- Low
- 46.50
- High
- 47.08
- Объем
- 4.115 K
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- -5.66%
- 6-месячное изменение
- -15.57%
- Годовое изменение
- -18.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.