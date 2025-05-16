Dövizler / SMXT
SMXT: Solarmax Technology Inc
1.11 USD 0.03 (2.78%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMXT fiyatı bugün 2.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.06 ve Yüksek fiyatı olarak 1.16 aralığında işlem gördü.
Solarmax Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SMXT haberleri
- SolarMax Revenue Jumps 53 Percent in Q2
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- SolarMax stock soars after landing $127.3M battery storage contract
- SolarMax Technology Reports First Quarter 2025 Financial Results
Günlük aralık
1.06 1.16
Yıllık aralık
0.60 2.70
- Önceki kapanış
- 1.08
- Açılış
- 1.08
- Satış
- 1.11
- Alış
- 1.41
- Düşük
- 1.06
- Yüksek
- 1.16
- Hacim
- 889
- Günlük değişim
- 2.78%
- Aylık değişim
- -5.13%
- 6 aylık değişim
- -6.72%
- Yıllık değişim
- 76.19%
21 Eylül, Pazar