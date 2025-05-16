通貨 / SMXT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SMXT: Solarmax Technology Inc
1.08 USD 0.01 (0.93%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMXTの今日の為替レートは、0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり1.06の安値と1.09の高値で取引されました。
Solarmax Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMXT News
- SolarMax Revenue Jumps 53 Percent in Q2
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- SolarMax stock soars after landing $127.3M battery storage contract
- SolarMax Technology Reports First Quarter 2025 Financial Results
1日のレンジ
1.06 1.09
1年のレンジ
0.60 2.70
- 以前の終値
- 1.07
- 始値
- 1.09
- 買値
- 1.08
- 買値
- 1.38
- 安値
- 1.06
- 高値
- 1.09
- 出来高
- 142
- 1日の変化
- 0.93%
- 1ヶ月の変化
- -7.69%
- 6ヶ月の変化
- -9.24%
- 1年の変化
- 71.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K