Währungen / SMXT
SMXT: Solarmax Technology Inc
1.10 USD 0.02 (1.85%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMXT hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.06 bis zu einem Hoch von 1.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Solarmax Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SMXT News
- SolarMax Revenue Jumps 53 Percent in Q2
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- SolarMax stock soars after landing $127.3M battery storage contract
- SolarMax Technology Reports First Quarter 2025 Financial Results
Tagesspanne
1.06 1.10
Jahresspanne
0.60 2.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.08
- Eröffnung
- 1.08
- Bid
- 1.10
- Ask
- 1.40
- Tief
- 1.06
- Hoch
- 1.10
- Volumen
- 84
- Tagesänderung
- 1.85%
- Monatsänderung
- -5.98%
- 6-Monatsänderung
- -7.56%
- Jahresänderung
- 74.60%
