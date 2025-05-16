Devises / SMXT
SMXT: Solarmax Technology Inc
1.11 USD 0.03 (2.78%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SMXT a changé de 2.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.06 et à un maximum de 1.16.
Suivez la dynamique Solarmax Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- SolarMax Revenue Jumps 53 Percent in Q2
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- SolarMax stock soars after landing $127.3M battery storage contract
- SolarMax Technology Reports First Quarter 2025 Financial Results
Range quotidien
1.06 1.16
Range Annuel
0.60 2.70
- Clôture Précédente
- 1.08
- Ouverture
- 1.08
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Plus Bas
- 1.06
- Plus Haut
- 1.16
- Volume
- 889
- Changement quotidien
- 2.78%
- Changement Mensuel
- -5.13%
- Changement à 6 Mois
- -6.72%
- Changement Annuel
- 76.19%
20 septembre, samedi