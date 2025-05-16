Moedas / SMXT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SMXT: Solarmax Technology Inc
1.08 USD 0.01 (0.93%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMXT para hoje mudou para 0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.06 e o mais alto foi 1.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Solarmax Technology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMXT Notícias
- SolarMax Revenue Jumps 53 Percent in Q2
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- SolarMax stock soars after landing $127.3M battery storage contract
- SolarMax Technology Reports First Quarter 2025 Financial Results
Faixa diária
1.06 1.09
Faixa anual
0.60 2.70
- Fechamento anterior
- 1.07
- Open
- 1.09
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Low
- 1.06
- High
- 1.09
- Volume
- 142
- Mudança diária
- 0.93%
- Mudança mensal
- -7.69%
- Mudança de 6 meses
- -9.24%
- Mudança anual
- 71.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh