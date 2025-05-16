시세섹션
통화 / SMXT
주식로 돌아가기

SMXT: Solarmax Technology Inc

1.11 USD 0.03 (2.78%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SMXT 환율이 오늘 2.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.06이고 고가는 1.16이었습니다.

Solarmax Technology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMXT News

일일 변동 비율
1.06 1.16
년간 변동
0.60 2.70
이전 종가
1.08
시가
1.08
Bid
1.11
Ask
1.41
저가
1.06
고가
1.16
볼륨
889
일일 변동
2.78%
월 변동
-5.13%
6개월 변동
-6.72%
년간 변동율
76.19%
20 9월, 토요일