Divisas / SMXT
SMXT: Solarmax Technology Inc
1.07 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SMXT de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.06, mientras que el máximo ha alcanzado 1.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Solarmax Technology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMXT News
- SolarMax Revenue Jumps 53 Percent in Q2
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- SolarMax stock soars after landing $127.3M battery storage contract
- SolarMax Technology Reports First Quarter 2025 Financial Results
Rango diario
1.06 1.10
Rango anual
0.60 2.70
- Cierres anteriores
- 1.07
- Open
- 1.08
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Low
- 1.06
- High
- 1.10
- Volumen
- 167
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -8.55%
- Cambio a 6 meses
- -10.08%
- Cambio anual
- 69.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B