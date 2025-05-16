Валюты / SMXT
SMXT: Solarmax Technology Inc
1.07 USD 0.01 (0.93%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMXT за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.06, а максимальная — 1.09.
Следите за динамикой Solarmax Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Новости SMXT
- SolarMax Revenue Jumps 53 Percent in Q2
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- SolarMax stock soars after landing $127.3M battery storage contract
- SolarMax Technology Reports First Quarter 2025 Financial Results
Дневной диапазон
1.06 1.09
Годовой диапазон
0.60 2.70
- Предыдущее закрытие
- 1.08
- Open
- 1.09
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Low
- 1.06
- High
- 1.09
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- -8.55%
- 6-месячное изменение
- -10.08%
- Годовое изменение
- 69.84%
