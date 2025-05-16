Valute / SMXT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SMXT: Solarmax Technology Inc
1.11 USD 0.03 (2.78%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMXT ha avuto una variazione del 2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.06 e ad un massimo di 1.16.
Segui le dinamiche di Solarmax Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMXT News
- SolarMax Revenue Jumps 53 Percent in Q2
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- SolarMax stock soars after landing $127.3M battery storage contract
- SolarMax Technology Reports First Quarter 2025 Financial Results
Intervallo Giornaliero
1.06 1.16
Intervallo Annuale
0.60 2.70
- Chiusura Precedente
- 1.08
- Apertura
- 1.08
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Minimo
- 1.06
- Massimo
- 1.16
- Volume
- 889
- Variazione giornaliera
- 2.78%
- Variazione Mensile
- -5.13%
- Variazione Semestrale
- -6.72%
- Variazione Annuale
- 76.19%
21 settembre, domenica