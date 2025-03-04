FiyatlarBölümler
Dövizler / SMOG
SMOG: VanEck Low Carbon Energy ETF

124.52 USD 0.47 (0.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SMOG fiyatı bugün 0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 124.52 ve Yüksek fiyatı olarak 124.70 aralığında işlem gördü.

VanEck Low Carbon Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
124.52 124.70
Yıllık aralık
89.06 124.70
Önceki kapanış
124.05
Açılış
124.70
Satış
124.52
Alış
124.82
Düşük
124.52
Yüksek
124.70
Hacim
3
Günlük değişim
0.38%
Aylık değişim
6.78%
6 aylık değişim
23.80%
Yıllık değişim
13.07%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%