Dövizler / SMOG
SMOG: VanEck Low Carbon Energy ETF
124.52 USD 0.47 (0.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMOG fiyatı bugün 0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 124.52 ve Yüksek fiyatı olarak 124.70 aralığında işlem gördü.
VanEck Low Carbon Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SMOG haberleri
Günlük aralık
124.52 124.70
Yıllık aralık
89.06 124.70
- Önceki kapanış
- 124.05
- Açılış
- 124.70
- Satış
- 124.52
- Alış
- 124.82
- Düşük
- 124.52
- Yüksek
- 124.70
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- 0.38%
- Aylık değişim
- 6.78%
- 6 aylık değişim
- 23.80%
- Yıllık değişim
- 13.07%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%