SMOG: VanEck Low Carbon Energy ETF

124.05 USD 0.23 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SMOG de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 124.03, mientras que el máximo ha alcanzado 124.18.

Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Low Carbon Energy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
124.03 124.18
Rango anual
89.06 124.41
Cierres anteriores
124.28
Open
124.18
Bid
124.05
Ask
124.35
Low
124.03
High
124.18
Volumen
3
Cambio diario
-0.19%
Cambio mensual
6.38%
Cambio a 6 meses
23.33%
Cambio anual
12.64%
22 septiembre, lunes
13:45
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.