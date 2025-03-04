통화 / SMOG
SMOG: VanEck Low Carbon Energy ETF
124.05 USD 0.23 (0.19%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SMOG 환율이 오늘 -0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 124.03이고 고가는 124.18이었습니다.
VanEck Low Carbon Energy ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
124.03 124.18
년간 변동
89.06 124.41
- 이전 종가
- 124.28
- 시가
- 124.18
- Bid
- 124.05
- Ask
- 124.35
- 저가
- 124.03
- 고가
- 124.18
- 볼륨
- 3
- 일일 변동
- -0.19%
- 월 변동
- 6.38%
- 6개월 변동
- 23.33%
- 년간 변동율
- 12.64%