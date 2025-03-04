CotationsSections
SMOG: VanEck Low Carbon Energy ETF

124.05 USD 0.23 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SMOG a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 124.03 et à un maximum de 124.18.

Suivez la dynamique VanEck Low Carbon Energy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
124.03 124.18
Range Annuel
89.06 124.41
Clôture Précédente
124.28
Ouverture
124.18
Bid
124.05
Ask
124.35
Plus Bas
124.03
Plus Haut
124.18
Volume
3
Changement quotidien
-0.19%
Changement Mensuel
6.38%
Changement à 6 Mois
23.33%
Changement Annuel
12.64%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev